İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi içinilk adımı attı. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde müsilaj temizliği başladı.
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DHA 06.06.2021 - 14:28| Son Güncelleme : 06.06.2021 - 14:56
Marmara Denizi’ni yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getiren deniz salyasına karşı temizlik çalışmaları bugün başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipleri, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde müsilaj kaplı denize girdi.
Ekipler, önce sahil kenarındaki tekneleri uzaklaştırdı ardından deniz salyalarını suda çembere aldı.
Yüzeydeki deniz salyaları, motorlu pompayla çekildi.
Yapılan çalışmalar, havadan dronla görüntülendi.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Tamer Çobanoğlu yapılan temizlikle ilgili "Bugün itibarıyla Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj problemine yönelik temizlik çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmaları yaygınlaştırarak sürdüreceğiz" dedi.
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