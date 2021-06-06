İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi içinilk adımı attı. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde müsilaj temizliği başladı.

DHA 06.06.2021 - 14:28 | Son Güncelleme : 06.06.2021 - 14:56

İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 1
Marmara Denizi’ni yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getiren deniz salyasına karşı temizlik çalışmaları bugün başladı.
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 2
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipleri, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde müsilaj kaplı denize girdi.
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 3
Ekipler, önce sahil kenarındaki tekneleri uzaklaştırdı ardından deniz salyalarını suda çembere aldı.
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 4
Yüzeydeki deniz salyaları, motorlu pompayla çekildi.
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 5
Yapılan çalışmalar, havadan dronla görüntülendi.
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 6
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Tamer Çobanoğlu yapılan temizlikle ilgili "Bugün itibarıyla Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj problemine yönelik temizlik çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmaları yaygınlaştırarak sürdüreceğiz" dedi.
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 7
İşte temizlik çalışmalarından kareler...
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 8
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 9
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 10
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 11
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 12
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 13
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 14
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 15
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 16
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 17
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 18
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 19
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 20
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 21
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 22
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 23
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 24
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 25
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 26
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 27
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 28
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 29
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 30
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 31
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 32
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 33
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 34
İlk adım atıldı: Müsilaj temizliği başladı - 35

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER