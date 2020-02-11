İmara açılma iddiası ile gündeme gelen İris Gölü'ndeki kanallar kapatıldı
İzmir'de bulunan ve birçok kuşun üreme alanı olan İris Gölü'ne açılan tartışmalı kanallar kapatıldı. Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise özel mülkiyet olarak görünen gölün kamulaştırılarak koruma altına alınmasını istedi.
DHA 11.02.2020 - 15:49| Son Güncelleme : 11.02.2020 - 15:55
İris Gölü'ne açılan kanallar yaklaşık 2 ay önce gölün imara açılması ve beraberinde ikinci Dipsiz Göl olması iddiasını ile gündeme gelmişti.
Karaburun'a bağlı Küçükbahçe Mahallesi sınırlarında bulunan 358 dönümlük alan üzerindeki İris Gölü, önemli sulak alanların başında gelirken birçok kuşun da üreme alanı.
Geçtiğimiz yıl kasım ayında üzerine açılan kanallar nedeniyle imara açılacağı iddia edilen göl çevre halkı tarafından büyük tepki toplamıştı.
Gölün üzerine açılan kanallar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla Karaburun Belediyesi'nce kapatıldı.
Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 358 dönümlük İris Gölü'nün, mitolojide de yer aldığını belirterek, "Burası mevcutta göl ama 1978 yılında buranın kadastrosu yapılırken, alan göl olarak yazılmıyor. Arazi olarak şahıs adına mülkiyet tahsis ediyorlar. Biz kanalların açıldığı duyumunu 14 Aralık'ta aldık ve müdahale ettik. O tarihte çalışma durduruldu" dedi.
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