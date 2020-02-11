İmara açılma iddiası ile gündeme gelen İris Gölü'ndeki kanallar kapatıldı

İris Gölü'ne açılan kanallar yaklaşık 2 ay önce gölün imara açılması ve beraberinde ikinci Dipsiz Göl olması iddiasını ile gündeme gelmişti.

Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 358 dönümlük İris Gölü'nün, mitolojide de yer aldığını belirterek, "Burası mevcutta göl ama 1978 yılında buranın kadastrosu yapılırken, alan göl olarak yazılmıyor. Arazi olarak şahıs adına mülkiyet tahsis ediyorlar. Biz kanalların açıldığı duyumunu 14 Aralık'ta aldık ve müdahale ettik. O tarihte çalışma durduruldu" dedi.