İnebolu'da yangın: Beş ev kül oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Yamaç köyünde bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevresindeki beş eve sıçradı. Beş evin tamamen yandığı, bir evin de zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

İnebolu'da yangın: Beş ev kül oldu - 1

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında beş ev tamamen yandı, bir ev de zarar gördü

İnebolu'da yangın: Beş ev kül oldu - 2

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yamaç köyünde Ömer Ata'ya ait evde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

İnebolu'da yangın: Beş ev kül oldu - 3

Kısa sürede büyüyen yangın, Sami Zeyrek, Muharrem Sevinç, Osman Karakaş, Ahmet Acar ve Bülent Taşdemir'in evine sıçradı.

İnebolu'da yangın: Beş ev kül oldu - 4

Köydekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen İnebolu, Abana, Bozkurt, Küre ve Çatalzeytin itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle alevlere müdahale edildi.

İnebolu'da yangın: Beş ev kül oldu - 5

Beş evin tamamen yandığı, bir evin de zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

İnebolu'da yangın: Beş ev kül oldu - 6

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