İnegöl Belediyesi kendi ‘ginger’ını üretti

Haberler - İHA - ntv.com.tr 22.10.2021 - 16:53
Bursa'da 8 ayrı proje takımıyla farklı alanlarda çalışmalar sürdüren İnegöl Belediyesi, kendi gingerlarını üretti.
Baykoca Proje Takımı, Zabıta Müdürlüğünde ekiplerin şehir içi ulaşımda kullanması maksadıyla tamamen yerli ve milli imkanlarla 2 adet ginger yaptı.
Gingerlar törenle Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi. Zabıta ekipleri ilk kez yeni araçlarıyla trafiğe çıktı.
Belediye Başkanı Alper Taban, “Bunlar tamamen kurmuş olduğumuz Baykoca Atölyemizde gençlerimizin ortaya koyduğu çalışmalar" dedi.
Ekip içerisinde ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri olduğun usöyleyen Taban, "Biliyorsunuz bir ekibimiz Teknofest yarışmasında birincilik ödülü almıştı. Tabii bu modellemeyi yarın ticarete dönüştürme imkanı da var. Bunlara da çalışılacak" diye konuştu.
Çalışmanın fırsat ve imkan verildiğinde gençlerin neler yapabileceğine örnek olduğunu söyleyen Taban, şunları söyledi:
"Arkadaşlarımız Yenice Dostum Merkezimizde kurmuş olduğumuz elektrikli otomasyon atölyesinde gece gündüz demeden çalıştılar. Öğrenci olan kardeşimiz var, çalışan kardeşimiz var, fedakarlık ederek bu çalışmalarla uğraşıyorlar."
Proje takımının isminin Osmanlı'nın ilk şehidinden geldiğini dile getiren Taban, şöyle devam etti:
"Engelli araçlarımız da yine bu otomasyon atölyesinde onarımlarını yapıyoruz. Şu ana kadar yüzün üzerinde engelli gerek otomatik araç, gerek manuel araçların tamir ve bakımlarını yaptılar. Vatandaşımız da bundan çok mutlu. Çünkü bir muhatabı var. Günlerce beklemiyor, yedek ünite veriyoruz, ürünü alıyoruz bakımını ve tamirini yapıyoruz."