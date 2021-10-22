İnegöl Belediyesi kendi ‘ginger’ını üretti

Gingerlar törenle Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi. Zabıta ekipleri ilk kez yeni araçlarıyla trafiğe çıktı.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Bunlar tamamen kurmuş olduğumuz Baykoca Atölyemizde gençlerimizin ortaya koyduğu çalışmalar" dedi.

Ekip içerisinde ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri olduğun usöyleyen Taban, "Biliyorsunuz bir ekibimiz Teknofest yarışmasında birincilik ödülü almıştı. Tabii bu modellemeyi yarın ticarete dönüştürme imkanı da var. Bunlara da çalışılacak" diye konuştu.

Çalışmanın fırsat ve imkan verildiğinde gençlerin neler yapabileceğine örnek olduğunu söyleyen Taban, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız Yenice Dostum Merkezimizde kurmuş olduğumuz elektrikli otomasyon atölyesinde gece gündüz demeden çalıştılar. Öğrenci olan kardeşimiz var, çalışan kardeşimiz var, fedakarlık ederek bu çalışmalarla uğraşıyorlar."