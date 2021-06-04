İnterpol tarafından aranan DAEŞ'liye şafak baskını

Bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’nın faillerinden olan ve İnterpol tarafından aranan DAEŞ'li terörist Arkan Taha Ahmad şafak operasyonuyla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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İHA 04.06.2021 - 11:36

Bolu’da, İnterpol tarafından aranan ve bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’nın faillerinden DEAŞ’lı terörist Arkan Taha Ahmad şafak operasyonuyla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceki tarihlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan ve İnterpol tarafından aranan Arkan Taha Ahmad’ın Bolu’da yaşadığını tespit etti.

Yaşadığı yer belirlenen Ahmad’ı yakalamak için ekipler şafak operasyonu düzenledi.

Şahsın yaşadığı sokağın kapatılarak geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonda Arkan Taha Ahmad gözaltına alındı.

İnterpol tarafından aranan ve hakkında Irak’ın Tikrit kentinde DEAŞ terör örgütü tarafından bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’na katılmak suçundan tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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