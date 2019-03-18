NTV

İntihardan komiser Ceren vazgeçirdi

DHA, İHA

Antalya'da bunalıma girdiği öne sürülen Ferhat K., intihar etmek için falezlere çıktı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan ve falezlerin uç noktasına kadar ilerleyen Ferhat K.'yi komiser Ceren Güvel, ikna edip, eyleminden vazgeçirdi.

  • 1

    Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde, Kuğulu Park'ın bulunduğu falezlerde meydana geldi.
  • 2

    Falezlerin kenarına kadar gelen Ferhat K.'yi görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
  • 3

    İhbar üzerine, kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, Ferhat K.'yi ikna etmeye çalıştı.
  • 4

    Ferhat K.'nin atlama ihtimaline karşı çok yaklaşamayan ekipler, ikna çabalarını sürdürdü.
  • 5

    Yanına kimseyi yaklaştırmayan Ferhat K., falezlerde daha da aşağı inmeye çalıştı.
  • 6

    Ferhat K.'nin atlamakta kararlı olduğunu anlayan ekipler amiri komiser Ceren Güvel, yanına yaklaşıp, yardımcı olma sözü verdi.
  • 7

    Güvel'in sözleri üzerine ikna olan Ferhat K., intihardan vazgeçti.
  • 8

    Polis ekiplerince ekip otosuna bindirilen Ferhat K., polis merkezine götürüldü.
  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin