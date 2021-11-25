İran'dan Van'a 'Black Friday' akını

Van'ın Saray ilçesindeki İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda, Black Friday (Muhteşem Cuma) yoğunluğu yaşanıyor. İranlı turistler, ünlü markaların indirimlerinden yararlanmak için Van’a akın ediyor.

Haberler - DHA 25.11.2021 - 13:56 | Son Güncelleme : 25.11.2021 - 15:53

İran'dan Van'a 'Black Friday' akını - 1

ile en uzun kara sınırına sahip 'da, corona virüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra yeniden açıldı.

İran'dan Van'a 'Black Friday' akını - 2

İran'da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim'den itibaren ise tamamen açıldı.

İran'dan Van'a 'Black Friday' akını - 3

İranlı turistler, tatil rotalarını yeniden Van'a çevirirken, bugünlerde ise Muhteşem Cuma yoğunluğu yaşanıyor.

İran'dan Van'a 'Black Friday' akını - 4

Dünyaca ünlü markaların yaptığı indirimden faydalanmak isteyen İranlılar, soluğu Van'da alıyor. Bu durum zaman zaman Kapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

İran'dan Van'a 'Black Friday' akını - 5

Yetkililer, 3 gün sürecek olan indirimli alışveriş günlerinden faydalanmak isteyen İranlıların yoğun şekilde gelmeye devam ettiğini belirtti.

İran'dan Van'a 'Black Friday' akını - 6

SINIRDAN GELENLER 4'E KATLANDI

Günlük ortalama 800 kişinin giriş yaptığı gümrük kapısından dün 3 bin 500 kişinin girdiği bildirildi.

İran'dan Van'a 'Black Friday' akını - 7
İran'dan Van'a 'Black Friday' akını - 8
İran'dan Van'a 'Black Friday' akını - 9
İran'dan Van'a 'Black Friday' akını - 10
İran'dan Van'a 'Black Friday' akını - 11
İran'dan Van'a 'Black Friday' akını - 12
İran'dan Van'a 'Black Friday' akını - 13
İran'dan Van'a 'Black Friday' akını - 14

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