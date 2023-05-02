İŞKUR KGM işçi alımı başvuru ekranı açıldı: 2023 Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3 bin personel alımı için başvuru süreci başladı. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar, ayrıntıları araştırıyor.
KGM işçi alımı için başvurular 27 Nisan itibariyle başladı. Başvuru için adaylara 5 gün süre verildi. İşçi alımı başvuru süreci 2 Mayıs'ta sona erecek.
KGM işçi alımı ilanında yer alan şartlara uyan adaylar, esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.K
İşe alınacak işçilerde aranılan diğer şartlar ve İşçi alımı yapılacak iller
https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinde ilan edildi.