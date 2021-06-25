İsrail'in kararına tepki: Domates sapını tehdit gördüler

Anadolu Ajansı 25.06.2021 - 13:27
Domateslerin Batı Şeria'da sapsız olarak satılamayacağını ve hemen bozulacağını kaydeden Astal, "İsrail, domatesleri topladığımız gün Batı Şeria'ya göndermemize izin verirse bu şartı kabul ederiz. Domateslerin sapları, güvenlik için tehdit mi oluşturuyor. İsrail domatesleri saplarıyla ihraç edebiliyor da biz neden edemiyoruz" dedi.
İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'ye yüksek kaliteli sebze ve meyve satması gibi Filistinlilerin de kendi ürünlerini aynı kalitede satabilmesi gerektiğini vurgulayan Astal, ihracatın engellenmesi ve domateslerin iç piyasada çok düşük fiyata satılmasının kendilerini büyük maddi zarara sokacağını dile getirdi.
Astal, çiftçilerin, İsrail saldırıları sırasında ve sonrasında uğradığı maddi zararı kapatmaları için ihracat yapmalarına izin verilmesini istedi ve ilgili kurumlara bu konuda harekete geçme çağrısında bulundu.