İstanbul caddelerinde yabancı plakalı lüks araçlar

GÖÇ VE YABANCI ÖĞRENCİ ETKİSİ

Altan,şöyle devam etti:



"Asıl sebep ülkemiz çok göç aldı. Özellikle Orta Doğu'dan. İnsanlar araçlarını getirdiler. Bunun gibi etkenler oldu. Bunun dışında ülkemiz üniversite öğreniminde büyük bir atılım yaptı. Yabancı öğrenci çoğaldı. Yabancı öğrencilerimiz de araç getirebiliyor. Önlemleri biraz daha düzenlemek gerekir. Çok lüks araca binince Türk vatandaşı da tabi psikolojik olarak 'onlar binebiliyor ben niye binemiyorum' şeklinde bir durumla karşı karşıya kalıyoruz."