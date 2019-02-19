NTV

İstanbul güne yoğun sisle başladı

DHA, İHA, Anadolu Ajansı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm seferleri iptal edildi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, bu nedenle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

  • 1

    İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde sabah yoğun sis etkili oldu.

  • 2

    Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Haliç üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

    Yoğun sis nedeniyle, Şehir Hatları vapur işletmesinin tüm seferleri iptal edildi.

    İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu.

    İLGİLİ HABER: İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

  • 3

    Öte yandan İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

  • 4

    Bu kapsamda, İstinye-Çubuklu ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor.
  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin