İstanbul güne yoğun sisle başladı
DHA, İHA, Anadolu Ajansı
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm seferleri iptal edildi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, bu nedenle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.
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İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde sabah yoğun sis etkili oldu.
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Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Haliç üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.
Yoğun sis nedeniyle, Şehir Hatları vapur işletmesinin tüm seferleri iptal edildi.
İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu.
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Öte yandan İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.
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4Bu kapsamda, İstinye-Çubuklu ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor.
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