İstanbul Havalimanı’nda 27 milyon liralık operasyon | Valizi yanındakine verince yakalandı

Yapılan incelemelerde ilaçların şüpheli olan 3 kişiye ait olduğu ve organize bir şekilde hareket ettikleri tespit edildi.

Yapılan sayım neticesinde toplam 307 kutu tıbbi ilaç ele geçirilirken, ülkeye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan kaçak ilaçların piyasa değerinin toplam 27 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi.

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.