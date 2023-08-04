İstanbul Havalimanı’nda 27 milyon liralık operasyon | Valizi yanındakine verince yakalandı
İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 27 milyon lira olan kaçak ilaç ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, havalimanında valizler içinde ülkeye sokulmak istenen 27 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirdi.
Türkiye’ye giriş yaparken şüphelilerden bir tanesinin pasaport işlemleri sırasında sorun yaşadığını fark eden ekipler, bu kişinin tedirgin bir şekilde valizleri yanındakilere verdiğini tespit etti.