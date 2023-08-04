İstanbul Havalimanı’nda 27 milyon liralık operasyon | Valizi yanındakine verince yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 27 milyon lira olan kaçak ilaç ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı’nda 27 milyon liralık operasyon | Valizi yanındakine verince yakalandı - 1

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, havalimanında valizler içinde ülkeye sokulmak istenen 27 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirdi.

Türkiye’ye giriş yaparken şüphelilerden bir tanesinin pasaport işlemleri sırasında sorun yaşadığını fark eden ekipler, bu kişinin tedirgin bir şekilde valizleri yanındakilere verdiğini tespit etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Havalimanı’nda 27 milyon liralık operasyon | Valizi yanındakine verince yakalandı - 2

Diğer iki şüpheli ekiplerce takibe alındı.

İki şüphelinin, Türkiye’ye giriş yapmak üzere yolcu salonunun çıkışına hareket etmesi üzerine ekiplerce müdahale edildi.

İstanbul Havalimanı’nda 27 milyon liralık operasyon | Valizi yanındakine verince yakalandı - 3

X-ray taramasından geçirilen şüphelilere ait valizlerde yoğunluklar olduğu görüldü.

Valizlerin açılması ile yapılan detaylı aramada çok sayıda tıbbi ilaçla karşılaşıldı.

İstanbul Havalimanı’nda 27 milyon liralık operasyon | Valizi yanındakine verince yakalandı - 4

Ele geçirilen ilaçlar incelemeye aldığında içerisinde kanser tedavisinde kullanılan, organ yetmezliğini engellemeye yönelik olduğu belirlenen, bağımlılık yapan ve kötüye kullanma ihtimali yüksek olan, reçete olmadan temin edilemeyen ve şiddetli yan etkilere olanlar gibi farklı türde ilaçlar olduğu anlaşıldı.

İstanbul Havalimanı’nda 27 milyon liralık operasyon | Valizi yanındakine verince yakalandı - 5

Yapılan incelemelerde ilaçların şüpheli olan 3 kişiye ait olduğu ve organize bir şekilde hareket ettikleri tespit edildi.

Yapılan sayım neticesinde toplam 307 kutu tıbbi ilaç ele geçirilirken, ülkeye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan kaçak ilaçların piyasa değerinin toplam 27 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi. 

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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