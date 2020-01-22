İstanbul kar yağışına hazır

İstanbul’da uzun zamandan beri beklenen kar yağışı için karla mücadele ekipleri, ana arterlerde hazır olarak bekliyor.
İHA - DHA 22.01.2020 - 06:19| Son Güncelleme : 22.01.2020 - 06:20
Geçtiğimiz bir buçuk aylık dönemi yağmurlu ve soğuk geçiren İstanbul’da kar yağışı dört gözle bekleniyor. Meteorolojiden yapılan uyarılar kapsamında karayolları ve belediyeye bağlı ekipler, ana arterleri açık tutmak için bekliyor.
Bu kapsamda kar küreme ve tuzlama araçları önemli bağlantı yolları ve metrobüs güzergahında hazır bekliyor. Ekipler, olası kar yağışı esnasında vatandaşların mağdur olmaması için nöbet tutuyor.
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