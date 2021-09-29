İstanbul merkezli 5 ilde operasyon: 5 bin 829 adet tarihi eser ele geçirildi

DHA 29.09.2021 - 11:40
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iletişim dinlenmesi sonucu tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 12 şüpheli tespit edildi.
İstanbul'da Fatih, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Ümraniye, Esenler, Zeytinburnu ilçelerinde ve Ankara, Sivas, Tekirdağ ve Balıkesir'de şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyon sonrası 11 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.