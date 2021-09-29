İstanbul merkezli 5 ilde operasyon: 5 bin 829 adet tarihi eser ele geçirildi

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Geç Roma, Bizans, Osmanlı Dönemi, Türk İslam Dönemlerine ait olduğu düşünülen 4 bin 844 adet sikke, çeşitli form ve biçimlerde 901 adet obje olmak üzere toplamda 5 bin 829 adet tarihi eser ele geçirildi.

DHA 29.09.2021 - 11:40

İstanbul merkezli 5 ilde operasyon: 5 bin 829 adet tarihi eser ele geçirildi - 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iletişim dinlenmesi sonucu tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 12 şüpheli tespit edildi.

İstanbul merkezli 5 ilde operasyon: 5 bin 829 adet tarihi eser ele geçirildi - 2

İstanbul'da Fatih, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Ümraniye, Esenler, Zeytinburnu ilçelerinde ve Ankara, Sivas, Tekirdağ ve Balıkesir'de şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde operasyon: 5 bin 829 adet tarihi eser ele geçirildi - 3

Operasyon sonrası 11 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. 

İstanbul merkezli 5 ilde operasyon: 5 bin 829 adet tarihi eser ele geçirildi - 4
Şüphelilerden 2863 sayılı Kanun kapsamında Geç Roma, Bizans, Osmanlı Dönemi, Türk İslam Dönemlerine ait olduğu düşünülen 4 bin 844 adet sikke, çeşitli form ve biçimlerde 901 adet obje olmak üzere toplamda 5 bin 829 adet tarihi eser ele geçirildi.
İstanbul merkezli 5 ilde operasyon: 5 bin 829 adet tarihi eser ele geçirildi - 5
Operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.
İstanbul merkezli 5 ilde operasyon: 5 bin 829 adet tarihi eser ele geçirildi - 6

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