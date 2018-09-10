İstanbul polisinden okul denetimi
Anadolu Ajansı, DHA
Bugün başlayan eğitim ve öğretim yılı nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tüm okulların çevresinde genel uygulama gerçekleştirdi
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1İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle kent genelinde tüm okulların çevresinde genel uygulama yapıldı.
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2İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılında öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla kentteki tüm okullarda ve çevrelerinde emniyet tedbirleri aldı.
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3Bu kapsamda, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda tüm şube ve ilçelerde, emniyet müdürlüklerine bağlı personelin katılımıyla okullarda ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirildi.
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4Uygulama çerçevesinde, okulların yanı sıra, 39 ilçenin giriş ve çıkış noktalarında, vapur iskelelerinde, metro, metrobüs, otobüs ve minibüs durakları ile halkın yoğun olduğu meydanlarda 9 bin 500 polis ve 850 ekibin katılımıyla kontrol ve denetimler yapıldı.
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5Uygulamaya 2 polis helikopteri havadan ve 9 polis botu da denizden destek verdi.
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6Mobil Okul Timleri (MOT) riskli okullar civarında gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi.
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