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İstanbul polisinden okul denetimi

Anadolu Ajansı, DHA

Bugün başlayan eğitim ve öğretim yılı nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tüm okulların çevresinde genel uygulama gerçekleştirdi

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    İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle kent genelinde tüm okulların çevresinde genel uygulama yapıldı.
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    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılında öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla kentteki tüm okullarda ve çevrelerinde emniyet tedbirleri aldı.
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    Bu kapsamda, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda tüm şube ve ilçelerde, emniyet müdürlüklerine bağlı personelin katılımıyla okullarda ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirildi.
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    Uygulama çerçevesinde, okulların yanı sıra, 39 ilçenin giriş ve çıkış noktalarında, vapur iskelelerinde, metro, metrobüs, otobüs ve minibüs durakları ile halkın yoğun olduğu meydanlarda 9 bin 500 polis ve 850 ekibin katılımıyla kontrol ve denetimler yapıldı.
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    Uygulamaya 2 polis helikopteri havadan ve 9 polis botu da denizden destek verdi.
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    Mobil Okul Timleri (MOT) riskli okullar civarında gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi.
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