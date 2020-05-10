İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününe uyandı

Geçtiğimiz haftalarda 4 gün ve 3 gün ilan edilen kısıtlamanın bu hafta 2 gün süreceği öğrenilmişti.

23 büyükşehir ve 1 ilde devam ettirilen sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 00.00’da sona erecek.