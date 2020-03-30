İstanbul ulaşımında corona virüs sessizliği

Corona virüs salgını kapsamında alınan önlemler İstanbul trafiğini de etkiledi. Haftanın ilk gününde boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanı sıra ise İstanbul metrobüsleri de boşlukları ile dikkat çekiyor. Kentin ünlü meydanları ve sahillerinde de virüs sessizliği sürüyor.
Abone ol
Paylaş
DHA 30.03.2020 - 09:41| Son Güncelleme : 30.03.2020 - 10:20
Türkiye'de görülen ilk corona virüs vakasının ardından gün geçtikçe alınan önlemler artıyor.
Bu önlemler kapsamında toplu taşıma ve ticari araç kullanımına kısıtlama getirildi.
İstanbul'da taksilere getirilen düzenleneme ile, araçlar plakalarına göre trafiğe çıkmaya başladı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.