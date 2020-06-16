İstanbul ve Anadolu Adalet Sarayları önünde uzun kuyruklar oluştu



Corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında nöbet sistemi ile çalışan ve bugün itibariyle duruşmaların görülmeye başladığı İstanbul Adalet Sarayı’nın giriş kapılarında uzun kuyruklar oluştu.

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İHA 16.06.2020 - 09:44

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 15 Haziran’a kadar nöbet sistemi ile çalışması kararlaştırılan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bugün itibari yargısal süreç ve duruşmalar başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren adliyeye gelen vatandaşlar, giriş kapılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı kuyrukta bekleyen vatandaşlar, görevlilerce ateş ölçer ile ateşleri ölçüldükten ve adliyeye giriş yapan vatandaş sayısı alındıktan sonra içeri alındı.

Duruşmaların yoğunluk gösterdiği günlerden biri olan bugün de adliye, corona virüs salgınından önceki kalabalığı aratmadı.

OTOPARKTA YÜZLERCE METRE KUYRUK OLUŞTU Bugünden itibaren duruşmalara başlanan Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde yüzlerce metre kuyruk oluştu. Adliyeye gelen kuyrukta uzun süre bekledikten sonra içeriye alındı. Adliyede işi olduğunu belgeleyemeyen kişiler içeriye alınmadı.

İçeriye alınanların tamamının ateşi ölçüldü. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar sürekli olarak görevliler tarafından uyarıldı. Uyarı yazıları ve görevlilerin uyarılarına rağmen zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.

Adliyede asansörlerin yük kapasiteleri 4 kişi alınacak şekilde ayarlandı. Tüm katlara el dezenfektanları yerleştirildi. Duruşma salonlarındaki koltuklar arasında boşluk bırakıldı.

Vatandaşların sosyal mesafelere uymalarını sağlamak için koltuklara uyarı yazıları yazdı. Adliyenin içerisinde pandemiye ilişkin çok sayıda uyarı levhası ve yazıları asıldı.