İstanbul ve Ankara'da Küresel Isınma grevleri
Anadolu Ajansı
Dünya genelinde gerçekleşen küresel iklim grevine destek veren sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler 'Sıfır gelecek' diyerek yollara döküldü.
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İSTANBULDünya genelinde gerçekleşen küresel iklim grevlerine destek amacıyla "Sıfır Gelecek" adı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Kadıköy'de basın açıklaması yaptı.
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'EVİMİZ YANIYOR'İklim krizine karşı somut adımların atılması talebiyle "Sıfır Gelecek" kampanyası adı altında Kadıköy İskelesi önünde toplanan grup, "Bilimin arkasında birleş", "İklim için birleş" yazılı pankart ile "İklim adaleti", "Güneşe merhaba", "İklim için okul grevi", "Evimiz yanıyor" yazılı dövizler taşıdı, "İklimi değil sistemi değiştir" sloganı attı.
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Burada grup adına basın açıklaması yapan Atlas Tarafoğlu, "Türkiye'deki ilk iklim grevinde yetişkinler de vardı ama izleyiciydiler.
Şimdi artık bu grevin bir parçası oldular. Kavga etmeden artık biz çocuklara kulak vererek bizleri dinlemelisiniz. Kurtaracak bir gezegenimiz var. Bunun için çalışın.
Keyif aldığımız için okulu kırmıyoruz. Bunu okula gitmemek için yapsaydık pazartesi sendromu yaşamamak için pazartesi günü yapardık." dedi.
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Tarafoğlu, dünyanın iklim düzeninin giderek bozulduğunu belirterek, "Gezegenimiz yanıyor. Birçok şehir sular altında kalıyor. Buzullar yok oluyor.
Ormanlar alev alev yanıyor. İnsanlar evlerini terk ediyor. Türlerin nesli tükeniyor. Yakında bizim de neslimiz tükenecek. Artık bunu anlayın. Ben de herkes gibi zehirli yağmurlardan korkuyorum. Ama yağmurların neden zehirli olduğunu bilmek istiyorum.
Yağmurların zehirli olmaması için ne yapmam gerektiğini bilmek istiyorum. İklim krizini durdurmak için yardım etmelisiniz. Bilimin arkasında birleşelim." ifadelerini kullandı.
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5Basın açıklamasının ardından grup, Yoğurtçu Parkı'na kadar yürüdü.
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ANKARATürk Eğitim Derneğine (TED) bağlı okullardan yaklaşık 6 bin öğrenci Ankara'da, küresel iklim değişikliği ve zararlarına karşı farkındalık eylemi yaptı.
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"Ya Sıfır Karbon Ya Sıfır Gelecek" sloganıyla küresel iklim değişikliğine vurgu yapan öğrenciler, TED Ankara Koleji'nin İncek Kampüsü'nde bir araya geldi.
Anaokulundan lise düzeyine kadar binlerce öğrencinin katıldığı eyleme, öğretmenler, çalışanlar, veliler ve mezunlar da destek verdi.
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8TED Ankara Koleji'nin öğrenci sözcüsü Mert Ata Uzbilek okuduğu iklim bildirisinde, tüm dünyayı ve çevreyi tehdit eden bir afet olan iklim değişikliğine ve onun olumsuz sonuçlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bu hareketi gerçekleştirdiklerini belirtti.
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9Dünyanın iklim ve çevre açısından daha kötüye gittiğini ve bir an evvel eyleme geçilmesi gerektiğini vurgulayan Uzbilek, daha kapsamlı çalışmaların yapılabilmesi için ilgili bakanlıkları, belediyeleri, medya kuruluşlarını ve iş insanlarını göreve çağırdıklarını söyledi.
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10Ayrıca 105 öğrenciden oluşan bir grup, temiz enerjiye dikkati çekmek için bisikletleriyle kampüs çevresinde tur attı.
Eylem, okul orkestrasının konseri ve dans gruplarının gösterileriyle son buldu.