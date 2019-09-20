İstanbul ve Ankara'da Küresel Isınma grevleri

Burada grup adına basın açıklaması yapan Atlas Tarafoğlu, "Türkiye'deki ilk iklim grevinde yetişkinler de vardı ama izleyiciydiler.

Şimdi artık bu grevin bir parçası oldular. Kavga etmeden artık biz çocuklara kulak vererek bizleri dinlemelisiniz. Kurtaracak bir gezegenimiz var. Bunun için çalışın.

Keyif aldığımız için okulu kırmıyoruz. Bunu okula gitmemek için yapsaydık pazartesi sendromu yaşamamak için pazartesi günü yapardık." dedi.