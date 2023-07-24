İstanbul’a giden minibüsten 34 göçmen çıktı (Organizatörler gözaltında)

Polis ekipleri, minibüs ve onu takip eden otomobili Ankara - Niğde Otoyolu üzerinde Gölbaşı giriş istikametinde durdurdu.

Minibüste, pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile şoför S.A. ve minibüsü takip eden otomobildeki S.K., H.Y. ve M.A. yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin üzerlerindeki paraları alarak günlerce aç bıraktıkları ve ahırlarda beklettikleri belirlenen 4 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.