İstanbul’a giden minibüsten 34 göçmen çıktı (Organizatörler gözaltında)

Ankara’da emniyet güçleri bir minibüse yönelik operasyon gerçekleştirdi. İstanbul’a gittiği belirlenen minibüs, otoyol girişinde durduruldu. Minibüsün kasasından Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen çıktı. Olayla ilgili olarak düzensiz göçmenler ve minibüsü takip eden otomobildeki 4 organizatör gözaltına alındı.

İstanbul’a giden minibüsten 34 göçmen çıktı (Organizatörler gözaltında) - 1

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren düzensiz göçmenlerin Malatya'dan İstanbul’a gittiğini tespit etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’a giden minibüsten 34 göçmen çıktı (Organizatörler gözaltında) - 2

Polis ekipleri, minibüs ve onu takip eden otomobili Ankara - Niğde Otoyolu üzerinde Gölbaşı giriş istikametinde durdurdu.

Minibüste, pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile şoför S.A. ve minibüsü takip eden otomobildeki S.K., H.Y. ve M.A. yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin üzerlerindeki paraları alarak günlerce aç bıraktıkları ve ahırlarda beklettikleri belirlenen 4 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’a giden minibüsten 34 göçmen çıktı (Organizatörler gözaltında) - 3

Düzensiz göçmenlerin Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.

DAHA FAZLA GÖSTER