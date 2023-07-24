İstanbul’a giden minibüsten 34 göçmen çıktı (Organizatörler gözaltında)
Ankara’da emniyet güçleri bir minibüse yönelik operasyon gerçekleştirdi. İstanbul’a gittiği belirlenen minibüs, otoyol girişinde durduruldu. Minibüsün kasasından Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen çıktı. Olayla ilgili olarak düzensiz göçmenler ve minibüsü takip eden otomobildeki 4 organizatör gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren düzensiz göçmenlerin Malatya'dan İstanbul’a gittiğini tespit etti.