İstanbul Boğazı’nın dibinde onarım çalışması: Tankerin attığı demir, internet kablolarına zarar verdi

İstanbul Boğazı’ndan 21 Ocak’taki geçişi sırasında bilinmeyen bir nedenle demir atan Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankerinin, boğazın altından geçen internet kablolarına zarar verdiği belirlendi. Büyükdere ile İğneada arasındaki KAFOS Denizaltı Fiber Optik Kablo Sistemi’nde bu gece onarım çalışması yapılacak.

İstanbul Boğazı’nın dibinde onarım çalışması: Tankerin attığı demir, internet kablolarına zarar verdi - 1

İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında bilinmeyen bir nedenle demir atan geminin, denizin altından geçen intenet kablolarına zarar verdiği belirlendi.

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İstanbul Boğazı’nın dibinde onarım çalışması: Tankerin attığı demir, internet kablolarına zarar verdi - 2

21 Ocak Pazar günü Rusya’dan İzmir’e giden Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında bilinmeyen bir nedenle demir atmış, gemi Kıyı Emniyeti römorkörlerinin çalışmaları sonucu güvenli alana çekilmişti.

Geminin attığı demir çapalarının KAFOS Denizaltı Fiber Optik Kablo Sistemi kablolarına zarar verdiği ortaya çıktı.
İstanbul Boğazı’nın dibinde onarım çalışması: Tankerin attığı demir, internet kablolarına zarar verdi - 3

BU GECE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAK

Liberya bayraklı 250 metre uzunluğundaki PERİA isimli yakıt tankerinin İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında demir atması sonucu çapalarının takılarak zarar verdiği, ulusal ve uluslararası ses, data ve internet trafiğini taşıyan Büyükdere - İğneada arasındaki KAFOS Denizaltı Fiber Optik Kablo Sistemi kablolarının bu gece onarılacağı öğrenildi.

İstanbul Boğazı’nın dibinde onarım çalışması: Tankerin attığı demir, internet kablolarına zarar verdi - 4

ÇALIŞMA 02.00'DE BAŞLAYACAK

ANTONIO MEUCCI isimli kablo tamir gemisi tarafından yapılacak onarım çalışmalarının bu gece saat 02.00’de başlaması bekleniyor.

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