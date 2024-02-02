İstanbul Boğazı’nın dibinde onarım çalışması: Tankerin attığı demir, internet kablolarına zarar verdi
İstanbul Boğazı’ndan 21 Ocak’taki geçişi sırasında bilinmeyen bir nedenle demir atan Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankerinin, boğazın altından geçen internet kablolarına zarar verdiği belirlendi. Büyükdere ile İğneada arasındaki KAFOS Denizaltı Fiber Optik Kablo Sistemi’nde bu gece onarım çalışması yapılacak.
İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında bilinmeyen bir nedenle demir atan geminin, denizin altından geçen intenet kablolarına zarar verdiği belirlendi.