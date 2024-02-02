İstanbul Boğazı’nın dibinde onarım çalışması: Tankerin attığı demir, internet kablolarına zarar verdi

BU GECE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAK

Liberya bayraklı 250 metre uzunluğundaki PERİA isimli yakıt tankerinin İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında demir atması sonucu çapalarının takılarak zarar verdiği, ulusal ve uluslararası ses, data ve internet trafiğini taşıyan Büyükdere - İğneada arasındaki KAFOS Denizaltı Fiber Optik Kablo Sistemi kablolarının bu gece onarılacağı öğrenildi.