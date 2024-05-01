İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. Güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar demir bariyerlerle kapatıldı. Tedbirlerin artırıldığı Saraçhane'de Unkapanı istikametine, Beşiktaş'ta da Dolmabahçe Caddesi ve Taksim'e çıkan güzergahlarda geçişe izin verilmiyor. Kısıtlamaya rağmen toplanarak Taksim'e sloganlarla yürümek isteyen gruplar ise polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Taksim Meydanı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 2

Ekipler, Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Taksim Meydanı'na çıkan sokakları demir bariyerle kapattı.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 3

Ayrıca meydana çıkılan bazı yerlerde kontrol noktaları oluşturan ekipler, sivil vatandaşların meydana girişlerine izin vermiyor.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 4

Öte yandan meydandan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm cadde ve sokaklar, demir bariyerlerle kapatıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 5

Her cadde ve sokağın başında polis ekipleri nöbet tutuyor.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 6

İstiklal Caddesi'ndeki esnaf ve turistlerin dışında geçişlere izin verilmiyor.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 7

Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 8

VEZNECİLER İLE GAYRETTEPE ARASINDAKİ METRO İSTASYONLARI 05.30'DAN İTİBAREN KAPATILDI

Saat 05.30'dan itibaren, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy ve Gayrettepe Zincirlikuyu metro istasyonları kapatıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 9

Metro istasyonlarında yapılan anonslarda hangi istasyonlarda durup durulmayacağı bildiriliyor.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 10

Kabataş-Taksim Meydan ile Tünel Meydan-Karaköy arasındaki füniküler hatlarının seferleri ile İstiklal Caddesi'ndeki Nostalji Tramvay seferleri de durduruldu.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 11

Ayrıca İETT'nin Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı otobüs durakları Şişli ve Fatih istikametleri olmak üzere çift taraflı kapatıldı.

Bunun yanı sıra Taksim Meydanı'nda itfaiye ve ambulans ekipleri de hazır bekliyor.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 12

Mecidiyeköy ve çevresinde ise Taksim yönüne giden cadde ve bazı sokaklar da alınan güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 13

SARAÇHANE'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Fatih Saraçhane'de de yoğun güvenlik önlemi alındı.

Saraçhane'nin çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, araçlar trafik polislerince alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 14

Saraçhane Meydanı girişine kurulan noktalarda, polis ekipleri bu bölgeye gelenlerin üst aramasını yapıyor. Aramanın ardından sivil girişine de izin verilen meydanda, TOMA gibi polis araçları konuşlandırıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 15

Öte yandan Unkapanı istikametinde Bozdoğan Kemeri'nin altına çevik kuvvet ve TOMA'lar yerleştirildi. Kapatılan Unkapanı istikametine geçmek isteyenlere izin verilmiyor.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 16

Bu arada, CHP İl Başkanlığı ve bazı sendikaların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kutlama yapacağı Saraçhane Meydanı'nda da hazırlıklar yapılıyor.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 17

POLİS BARİYERİ

Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi. Valiliğin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 18

Bozdoğan Kemeri'nde polis adeta yığınak yaptı.

TOMA ve bariyerlerle yol kesilirken çevredeki keskin nişancılar dikkat çekti. Yüzlerce polis kemer çevresinde bekliyor.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 19

BEŞİKTAŞ'TAKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tedbirler kapsamında Galata Köprüsü'nün Karaköy çıkışına yayaların geçebileceği noktalara bariyerler konuldu. Polis ekipleri yayalar ve araçların kontrollü geçişine izin verirken, Karaköy istikametine sadece esnaf ve turistler geçebiliyor.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 20

Kapatılan Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nden de sadece görevlilerin geçişine izin veriliyor.

Beşiktaş'ta da Dolmabahçe Caddesi ve Taksim'e çıkan güzergahlar demir bariyerlerle kapatıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 21

TURİSTLERE GEÇİŞ İZNİ

Polis ekipleri sadece bölgede ikamet edenlerin, çalışanların ve turistlerin geçişine izin veriyor.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 22

Öte yandan, normal zamanda megakentin en kalabalık noktalarından biri olan Dolmabahçe Caddesi alınan önlemler sonucu boş kaldı.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 23

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerdeki vapur ve motor seferleri iptal edildiği için iskelelere gelen vatandaşlar da görevlilerin uyarısı üzerine buradan ayrılıyor.

Metrobüs hattında da Zincirlikuyu, Mecidiyeköy ve Çağlayan durakları kapatıldığı için bu bölgeye gitmek isteyen vatandaşlar en yakın Okmeydanı durağında inerek, D-100 kara yolunun kenarından yürüyüp gitmek istedikleri yerlere ulaşmaya çalışıyor.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 24

Karaköy ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 25

GÖZALTINA ALINDILAR

1 Mayıs'ta kısıtlamaya rağmen toplanarak Taksim'e yürümek isteyen grup, polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 26

OKMEYDANI'NDA POLİS MÜDAHALESİ

Okmeydanı'nda sloganlar atarak yürüyen gruba polis müdahale etti. Gözaltılar var.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 27

BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA GÖZALTI

Beşiktaş'tan da  Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Pankart açıp slogan atarak yürüyen grup, gözaltına alındı.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 28

ŞİŞLİ'DE DE HAREKETLİLİK

10 kişilik grup da Şişli'de polis ekipleri tarafından durduruldu. Sloganlar atan grup üyeleri gözaltına alndı.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri | Geçişlere izin verilmiyor, gözaltılar var - 29

İKİNCİ MÜDAHALE

Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan Şişli Belediyesi önünde toplanan ve sloganlar atarak Taksim yönüne yürümek isteyen bir grup ile polis arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

Polis, müdahale ettiği bazı göstericileri gözaltına aldı.

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