Trabzon’da vahşet: Yavru kediyi ezerek öldürdü, defalarca tekmeleyip fırlattı

Trabzon’un Of ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, yavru kediyi ayağıyla ezerek öldürdü. Öldürdüğü kediyi defalarca tekmeleyen saldırgan, öldürdüğü kediyi eline alarak fırlattı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Trabzon’da vahşet: Yavru kediyi ezerek öldürdü, defalarca tekmeleyip fırlattı - 1

Trabzon’da bir kişi ezerek öldürdüğü yavru kediyi, defalarca tekmeleyip fırlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Of ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi’ndeki Kalyon mevkisinde yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Trabzon’da vahşet: Yavru kediyi ezerek öldürdü, defalarca tekmeleyip fırlattı - 2

Kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokakta elektrik trafosunun bulunduğu çimenlik alandaki yavru kediye birçok kez tekme attı.

Saldırgan ayağıyla da ezdiği kediyi öldürdü.
Trabzon’da vahşet: Yavru kediyi ezerek öldürdü, defalarca tekmeleyip fırlattı - 3

Bir süre çevredeki istinat duvarı üzerinde oturan saldırgan, aynı bölgeye yeniden gelerek, öldürdüğü kediyi eline alarak uzağa fırlattı.

Trabzon’da vahşet: Yavru kediyi ezerek öldürdü, defalarca tekmeleyip fırlattı - 4

O anları, çevredeki bir apartman sakini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Trabzon’da vahşet: Yavru kediyi ezerek öldürdü, defalarca tekmeleyip fırlattı - 5

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), kayda alınan görüntüyü sosyal medya hesaplarından “Bu sefer katil Of-Kalyon’da. Hayvana karşı şiddet artıyor. İnsanoğlu öldürmeyi hayvanda deneyip, sonra insana yöneliyor. Bu tür kişiler önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli. Kediyi acımasızca öldürdü.” notuyla paylaştı.

Trabzon’da vahşet: Yavru kediyi ezerek öldürdü, defalarca tekmeleyip fırlattı - 6

Mahalle sakinleri ve TRAHAYKO’nun şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Trabzon’da vahşet: Yavru kediyi ezerek öldürdü, defalarca tekmeleyip fırlattı - 7

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, yaşananlara tepki göstererek, failin biran önce yakalanmasını ve şiddetin her türlüsünün sona ermesini istedi.

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