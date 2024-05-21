Trabzon’da vahşet: Yavru kediyi ezerek öldürdü, defalarca tekmeleyip fırlattı
Trabzon’un Of ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, yavru kediyi ayağıyla ezerek öldürdü. Öldürdüğü kediyi defalarca tekmeleyen saldırgan, öldürdüğü kediyi eline alarak fırlattı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Trabzon’da bir kişi ezerek öldürdüğü yavru kediyi, defalarca tekmeleyip fırlattı.Olay, dün akşam saatlerinde Of ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi’ndeki Kalyon mevkisinde yaşandı.