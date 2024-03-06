İstanbul’da 200 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu

Söz konusu deponun olduğu bölgede araştırma yapan ekipler 1 kişinin yasadışı yollarla yurt dışından çok sayıda parfüm getirerek bu parfümleri piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Ekipler, şüphelinin devlete herhangi bir vergi ödemeden parfümleri satıp haksız kazanç elde ettiğini belirleyince, şüpheliye ait 2 ayrı depoya operasyon düzenledi.