İstanbul’da 200 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu
İstanbul Bayrampaşa’da yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu parfümleri piyasaya sürmeye hazırlanan bir kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 200 milyon lira olan 129 bin 386 parfüm ele geçirildi.
İstanbul’da kaçak parfüm operasyonunda 200 milyon liralık parfüm ele geçirildi.İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa’da bir depoda çok sayıda kaçak parfüm olduğu yönünde bilgi aldı.