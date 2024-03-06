İstanbul’da 200 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu

İstanbul Bayrampaşa’da yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu parfümleri piyasaya sürmeye hazırlanan bir kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 200 milyon lira olan 129 bin 386 parfüm ele geçirildi.

İstanbul’da 200 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu - 1

İstanbul’da kaçak parfüm operasyonunda 200 milyon liralık parfüm ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa’da bir depoda çok sayıda kaçak parfüm olduğu yönünde bilgi aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da 200 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu - 2

Söz konusu deponun olduğu bölgede araştırma yapan ekipler 1 kişinin yasadışı yollarla yurt dışından çok sayıda parfüm getirerek bu parfümleri piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Ekipler, şüphelinin devlete herhangi bir vergi ödemeden parfümleri satıp haksız kazanç elde ettiğini belirleyince, şüpheliye ait 2 ayrı depoya operasyon düzenledi.
İstanbul’da 200 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu - 3

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Depolarda yapılan aramalarda piyasa değeri 200 milyon lira olan 129 bin 386 çeşitli markalara ait parfüm ele geçirildi.
İstanbul’da 200 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu - 4

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul’da 200 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu - 5
DAHA FAZLA GÖSTER