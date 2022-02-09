İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum

İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları artmaya devam ediyor. Son ölçümlere göre bugün itibariyle barajlardaki su seviyesi yüzde 76.84 oldu. Bir gündeki artış 8,63 puanla yüzde 12'yi aştı.

Haberler - ntv.com.tr 09.02.2022 - 09:33 | Son Güncelleme : 09.02.2022 - 10:09

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum - 1

'da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor.

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum - 2

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 76.84 olarak ölçüldü.

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum - 3

Bölgede 2 gündür etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından su seviyesi bir günde 8.63 puan yani yüzde 12'nin üzerinde arttı.

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum - 4

8 Şubat 2022 tarihinde 68.21 olan doluluk oranı, bugün 76.84 olarak ölçüldü.

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum - 5

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da Istrancalar ve Elmalı barajları yüzde 100'e ulaştı. Sazlıdere barajı ise yüzde 50'nin altında kalan tek baraj oldu.

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum - 6
İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum - 7
İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum - 8
İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum - 9

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