İstanbul'da bugün

İstanbul'da corona virüs sessizliği devam ediyor. Metro kullanımı gün geçtikçe azalırken Taksim metro durağınındaki görüntüler dikkat çekti. Taksim'deki sakinlik ise havadan görüntülendi.
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İHA 08.04.2020 - 14:26
Corona virüse alınan son önlemler kapsamında İstanbul sakinlik yaşanıyor.
Kentte corona virüsle mücadele kapsamında metro kullanımında büyük düşüş görünmektedir.
Corona virüs vakasının en çok görüldüğü illerin başında gelen İstanbul’da, Taksim Metro durağı adeta sessizliğe gömüldü.
Metrodaki tüm vatandaşların maske kullandığı dikkat çekerken, metrodaki vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyararak oturduğu görüldü.
İBB Sözcüsü ise konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde, ''Tatil günü olan 5 Nisan Pazar günü ile haftanın ilk iş günü olan 6 Nisan Pazartesi günü arasında toplu taşımada yaklaşık 500 bin geçiş artışı söz konusu olmuştur. Toplamda da kullanım pazartesi günleri yüzde 88 oranında düşmüştür'' biligisine de yer vermişti.
TAKSİM
Meydan ve İstiklal Cadesi'ndeki son durum havadan fotoğraflandı.
1 ay öncesine kadar yürümenin bile zor olduğu İstiklal Caddesi'nde kimsenin olmadığı görülüyor.
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