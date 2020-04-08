İstanbul'da bugün

İBB Sözcüsü ise konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde, ''Tatil günü olan 5 Nisan Pazar günü ile haftanın ilk iş günü olan 6 Nisan Pazartesi günü arasında toplu taşımada yaklaşık 500 bin geçiş artışı söz konusu olmuştur. Toplamda da kullanım pazartesi günleri yüzde 88 oranında düşmüştür'' biligisine de yer vermişti.