Ölüme götüren serum çılgınlığı: Fenomenlerin önerisi atom, vitamin kokteyli, gençleşme iksirine dikkat!
İnternet fenomenleri ve sosyal medyada moda haline gelen ve "Atom", "Vitamin kokteyli", "Gençleşme iksiri" gibi sloganlarla vatandaşa sunulan hastane dışı serum uygulamaları hastanelik ediyor. Acil servislere alerjik şokla getirilen hasta sayısında artış olduğunu söyleyen uzmanlar, uygulamalar sonucu yoğun bakıma kaldırılan hastalar olduğunu dile getirdi. Vatandaşların sağlık kabinleri, evinin salonu, hatta kuaför salonunda bile serum taktırdığına dikkat çekti.
Gençleşme, dinç olma, grip veya soğuk algınlığı gibi hastalıklar sonrası bir an önce ayağa kalkma hayali ile atom, vitamin kokteyli şeklinde konseptlerle sosyal medya üzerinden reklamları yapılan, doktor gözetimi olmadan yapılan hastane dışı serum uygulamaları, yaşamı tehdit ediyor.
Glutatyon, yüksek doz C vitamini, B vitamini, ağrı kesiciler, aslında doktorun reçete etmesi gereken antibiyotikler dahil, çoğu zaman "kokteyl" halinde yapılan damar içi uygulamalar; alerjik şoklara, hatta kalp durmasına neden olabiliyor.
Kişi, hastane ortamında değilse müdahalede çok geç kalınabiliyor.