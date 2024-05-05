Ölüme götüren serum çılgınlığı: Fenomenlerin önerisi atom, vitamin kokteyli, gençleşme iksirine dikkat!

Gençleşme, dinç olma, grip veya soğuk algınlığı gibi hastalıklar sonrası bir an önce ayağa kalkma hayali ile atom, vitamin kokteyli şeklinde konseptlerle sosyal medya üzerinden reklamları yapılan, doktor gözetimi olmadan yapılan hastane dışı serum uygulamaları, yaşamı tehdit ediyor.

Glutatyon, yüksek doz C vitamini, B vitamini, ağrı kesiciler, aslında doktorun reçete etmesi gereken antibiyotikler dahil, çoğu zaman "kokteyl" halinde yapılan damar içi uygulamalar; alerjik şoklara, hatta kalp durmasına neden olabiliyor.

Kişi, hastane ortamında değilse müdahalede çok geç kalınabiliyor.