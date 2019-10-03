İstanbul'da çıkışı olmayan yangın merdivenleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski İtfaiye Daire Başkanı ve Türkiye Yangından Korunma Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, şunları söyledi:

''Özellikle açık merdivenlerin, yapısal eksiklikleri ve kullanım hataları oluyor. Yapısal olarak baktığımızda birincisi; çok dar merdivenler oluyorlar, çelik merdivenler olduğu için zaman içerisinde korozyona uğruyor, çürüyor ve bir insanı taşıyamayacak hale geliyor. Çıkış noktası tamamen kapatılan merdivenler oluyor. Kapıları da duman sızdırmaz olmuyor. Ülkemizde en çok rastlanılan da pencereden merdivene geçilmesi. Aşağıda bir yangın olduğu zaman o merdiven kullanılamaz. Kullanım hataları değimiz ise, merdivenin kapılarının hırsızlığa karşı kilitli tutulması.''