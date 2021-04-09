İstanbul'da dolu ve sulu kar

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde dolu ve sulu kar yağdı. Ayasofya Camii'ne cuma namazı kılmak için giden ve içeriye giremeyenler, namazı sulu kar ve dolu yağışı altında kıldı.

İHA - DHA 09.04.2021 - 15:40

İstanbul'da dolu ve sulu kar - 1
İstanbul'da 3 gündür soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.
İstanbul'da dolu ve sulu kar - 2
Nisan ayı olmasına rağmen kentin yüksek kesimlerinde dolu ve kar yağışı etkisini gösterdi.
İstanbul'da dolu ve sulu kar - 3
Ataşehir'de sulu kar yağışı araçların üzerini kısa süreli beyaza bürüdü.
İstanbul'da dolu ve sulu kar - 4

AYASOFYA CAMİİ ÖNÜNDE SULU KAR VE DOLU ALTINDA CUMA NAMAZI

Öte yandan Ayasofya Camii'ne cuma namazı için gidenlerden bazıları yoğunluk nedeniyle içeri giremedi.
İstanbul'da dolu ve sulu kar - 5
Bu kişiler namazlarını cami önünde kısa süreli yağan dolu ve sulu kar yağışı altında kıldı.
İstanbul'da dolu ve sulu kar - 6
İstanbul'da dolu ve sulu kar - 7
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