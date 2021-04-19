İstanbul'da gece çamur yağdı, vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı

Otomobilini yıkamaya getirdiğini söyleyen Hakan Mert, "Dün de olsun bugün de olsun çamur yağışı oldu. Aracımı görüyorsunuz işte, kızıl bir çamur yağışı oldu. Yıkatmaya getirdik, dün de yıkattık bugün de yıkatacağız. Bakacağız artık.’’ diye konuştu.