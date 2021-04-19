İstanbul'da gece çamur yağdı, vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı
İstanbul'da gece saatlerinde Kuzey Afrika kökenli toz taşınımı nedeniyle kent genelinde çamur yağışı etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde evlerinden dışarı çıkan otomobil sahipleri soluğu oto yıkamacılarda aldı.
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İHA - DHA 19.04.2021 - 08:23
İstanbul'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı bu gece de devam etti.
Sabah araçlarını çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, oto yıkamacılara giderek araçlarını yıkattı.
Alınan bilgiye göre yağışların Çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi.
Otomobilini yıkamaya getirdiğini söyleyen Hakan Mert, "Dün de olsun bugün de olsun çamur yağışı oldu. Aracımı görüyorsunuz işte, kızıl bir çamur yağışı oldu. Yıkatmaya getirdik, dün de yıkattık bugün de yıkatacağız. Bakacağız artık.’’ diye konuştu.
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