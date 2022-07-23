İstanbul'da kamyon gecekondunun üzerine uçtu

Haberler - DHA 23.07.2022 - 06:04
Sarıyer'de henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybeden kamyon, bir gecekondunun üzerine uçtu.
Kaza saat 03.00 sıralarında, Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi.
Yol kenarındaki araçlara çarpan kamyon bir gecekondunun çatısına sonra da Yörük ailesine ait gecekondunun üzerine düştü.
Evin büyük bölümü yıkıldı. Mahalleninin haber verdiği itfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı.
Aile sakinlerinden Kadir Yörük, Gülşah Yörük ve kızları Melek Naz Yörük ile Miray Yörük ve kamyon şoförü enkaz altından çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Anne Gülşah Yörük’ün durumun ağır olduğu öğrenildi.
Navigasyonun şoförü, kamyonların girmesi yasak olan yola yönlendirdiği iddia ediliyor.