İstanbul'da kamyon gecekondunun üzerine uçtu

İstanbul Sarıyer'de yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkan kamyon, bir gecekondunun üzerine uçtu. Enkaza dönen evde mahsur kalan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Navigasyonun şoförü, kamyonların girmesi yasak olan yola yönlendirdiği iddia ediliyor.

Haberler - DHA 23.07.2022 - 06:04

İstanbul'da kamyon gecekondunun üzerine uçtu - 1

Sarıyer'de henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybeden kamyon, bir gecekondunun üzerine uçtu.

İstanbul'da kamyon gecekondunun üzerine uçtu - 2

Kaza saat 03.00 sıralarında, Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi.

İstanbul'da kamyon gecekondunun üzerine uçtu - 3

Yol kenarındaki araçlara çarpan kamyon bir gecekondunun çatısına sonra da Yörük ailesine ait gecekondunun üzerine düştü.

İstanbul'da kamyon gecekondunun üzerine uçtu - 4

Evin büyük bölümü yıkıldı. Mahalleninin haber verdiği itfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı.

İstanbul'da kamyon gecekondunun üzerine uçtu - 5

Aile sakinlerinden Kadir Yörük, Gülşah Yörük ve kızları Melek Naz Yörük ile Miray Yörük ve kamyon şoförü enkaz altından çıkarıldı.

İstanbul'da kamyon gecekondunun üzerine uçtu - 6

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Anne Gülşah Yörük’ün durumun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul'da kamyon gecekondunun üzerine uçtu - 7

Navigasyonun şoförü, kamyonların girmesi yasak olan yola yönlendirdiği iddia ediliyor.

İstanbul'da kamyon gecekondunun üzerine uçtu - 8
İstanbul'da kamyon gecekondunun üzerine uçtu - 9
İstanbul'da kamyon gecekondunun üzerine uçtu - 10

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