İstanbul’da kimyasal madde paniği

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde yola dökülen kimyasal madde mahallede paniğe neden oldu. Mahalleye, AFAD ve itfaiyenin tehlikeli madde ile mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, ellerindeki cihazlarla maddeyi inceledi. Örnekler alınan kimyasal maddeyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.

İstanbul’da kimyasal madde paniği - 1

Sultanbeyli’de kimysal madde paniği yaşandı.

Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi’ndeki Manyas Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre bir araçtan sokağa kimyasal madde döküldü. Yola dökülen madde nedeniyle etrafa koku yayıldı.

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İstanbul’da kimyasal madde paniği - 2

Kokuyla rahatsız olan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD ve itfaiyenin tehlikeli madde ile mücadele ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da kimyasal madde paniği - 3

Ekipler, ellerindeki cihazlarla yolda ve yol kenarında bulunan maddeyi inceledi.

İtfaiye yola dökülen maddeyi tazyikli suyla temizledi.
İstanbul’da kimyasal madde paniği - 4

Kimyasal maddeden örnekler alan ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul’da kimyasal madde paniği - 5

Mahalle sakini Destegül Mercan, “Burada dün ve bugün bir koku var. Ağır ve tanınmayan bir koku. Şimdiye kadar almadığım bir koku. Dün fark ettim. Rahatsız edici bir koku. İnşallah temizlerler.” şeklinde konuştu.

İstanbul’da kimyasal madde paniği - 6
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