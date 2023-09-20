İstanbul’da kimyasal madde paniği
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde yola dökülen kimyasal madde mahallede paniğe neden oldu. Mahalleye, AFAD ve itfaiyenin tehlikeli madde ile mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, ellerindeki cihazlarla maddeyi inceledi. Örnekler alınan kimyasal maddeyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Sultanbeyli’de kimysal madde paniği yaşandı.
Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi’ndeki Manyas Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre bir araçtan sokağa kimyasal madde döküldü. Yola dökülen madde nedeniyle etrafa koku yayıldı.