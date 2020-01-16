İstanbul'da metrobüse para vermemek için canlarını tehlikeye atıyorlar

İstanbul’da metrobüse kaçak binmek için işlek karayolunda görüntülen çocuklar canlarını ve trafik güvenliğini riske atıyorlar.

İstanbul Esenyurt'ta metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli geçişleri kameralara yansıdı. 

Olay, Saadetdere metrobüs durağında yaşandı.

Sabah saatlerinde mendil satmak için evlerinden çıkan çocukların E-5 karayolundaki tehlikeli yolculuğu fotoğraflara yansıdı.

Çocukların, duraklardaki güvenlik görevlilerine yakalanmamak için demir çitleri tırmanarak metrobüs durağına ulaştıkları görüldü.

Kendilerini ve trafiği tehlikeye düşüren çocuklara sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. 

Aynı durakta 2018 yılında metrobüse kaçak binmek isteyen çocuk hayatını kaybetmişti. HABERE GİT

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