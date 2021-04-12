İstanbul'da Ramazan hareketliliği

Bu gece kalkılacak sahurla birlikte Ramazan başlıyor. İstanbullular da Ramazan öncesi alışveriş bölgelerine akın etti.

Anadolu Ajansı 12.04.2021 - 14:08

İstanbul'da Ramazan hareketliliği - 1
İstanbul'un önemli alışveriş bölgelerinden Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda ramazan hareketliliği yaşanıyor.
İstanbul'da Ramazan hareketliliği - 2
Haftanın ilk çalışma günü olması nedeniyle tarihi alışveriş mekanlarındaki insan yoğunluğunun daha da arttığı görüldü.
İstanbul'da Ramazan hareketliliği - 3
Bu gece ilk sahura kalkacak vatandaşlar özellikle kuruyemiş ve kahvecilerin önünde kuyruklar oluşturdu.
İstanbul'da Ramazan hareketliliği - 4
Özellikle iftariyeliklere ve hurmalara ilgi gösteren vatandaşların oluşturduğu hareketlilik esnafı da memnun etti.

İstanbul'da Ramazan hareketliliği - 5
Öte yandan Marmaray ve deniz yolunu kullanarak Tarihi Yarımada'ya gelenlerin, kısıtlama saatine kadar alışverişlerini tamamlamaya çalıştıkları dikkati çekti.
İstanbul'da Ramazan hareketliliği - 6
İstanbul'da Ramazan hareketliliği - 7
İstanbul'da Ramazan hareketliliği - 8
İstanbul'da Ramazan hareketliliği - 9
İstanbul'da Ramazan hareketliliği - 10
İstanbul'da Ramazan hareketliliği - 11
İstanbul'da Ramazan hareketliliği - 12
İstanbul'da Ramazan hareketliliği - 13
İstanbul'da Ramazan hareketliliği - 14

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