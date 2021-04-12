İstanbul'da Ramazan hareketliliği

İstanbul'un önemli alışveriş bölgelerinden Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda ramazan hareketliliği yaşanıyor.

Haftanın ilk çalışma günü olması nedeniyle tarihi alışveriş mekanlarındaki insan yoğunluğunun daha da arttığı görüldü.