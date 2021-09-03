İstanbul'da sağanak yağış

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yer yer etkili oldu. Kentte gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlar, yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Öte yandan, Üsküdar'da sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmur, yer yer etkisini sürdürmeye devam ediyor.\nMeteoroloji verilerine göre bugün İstanbul'da yer yer hafif sağanak yağışların yaşanması beklenirken, en yüksek sıcaklık 23 derece olacak.