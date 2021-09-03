İstanbul'da sağanak yağış

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yer yer etkili oldu.

DHA 03.09.2021 - 08:23

İstanbul'da sağanak yağış - 1
Kentte gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
İstanbul'da sağanak yağış - 2
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlar, yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.
İstanbul'da sağanak yağış - 3
Öte yandan, Üsküdar'da sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
İstanbul'da sağanak yağış - 4

Yağmur, yer yer etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteoroloji verilerine göre bugün İstanbul'da yer yer hafif sağanak yağışların yaşanması beklenirken, en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. 

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