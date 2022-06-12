İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor: Meteoroloji uyarmıştı

İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul'un da içinde olduğu 37 kenti sarı kodla uyarmıştı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 12.06.2022 - 12:02 | Son Güncelleme : 12.06.2022 - 14:37

İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor: Meteoroloji uyarmıştı - 1

Avrupa ve Anadolu yakalarının genelinde sabaha karşı başlayan sağanak, yer yer etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının 22-24 derece hissedildiği kentte özellikle bazı ilçelerde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor.

İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor: Meteoroloji uyarmıştı - 2

Sabah saatlerinde işe gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların ıslanmamak için duraklara sığındığı görüldü.

İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor: Meteoroloji uyarmıştı - 3

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanağa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor: Meteoroloji uyarmıştı - 4

Aşırı yağıştan dolayı Eyüp Sultan Devlet Hastanesi önündeki rögar taştı. Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinin çıkışında oluşan su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor: Meteoroloji uyarmıştı - 5

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü giriş ve çıkışlarında da trafiğin yağış nedeniyle yavaş ilerlediği gözlendi.

İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor: Meteoroloji uyarmıştı - 6

Yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Bu arada yağışın etkisiyle Kadıköy ve Bayrampaşa'da ağaç devrilirken, çeşitli ilçelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor: Meteoroloji uyarmıştı - 7

Sağanak nedeniyle kentte çok sayıda hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldi. Arnavutköy'de bazı iş yerlerini su bastı.

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