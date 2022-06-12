İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor: Meteoroloji uyarmıştı

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 12.06.2022 - 12:02 | Son Güncelleme : 12.06.2022 - 14:37
Avrupa ve Anadolu yakalarının genelinde sabaha karşı başlayan sağanak, yer yer etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının 22-24 derece hissedildiği kentte özellikle bazı ilçelerde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor.
Sabah saatlerinde işe gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların ıslanmamak için duraklara sığındığı görüldü.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanağa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Aşırı yağıştan dolayı Eyüp Sultan Devlet Hastanesi önündeki rögar taştı. Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinin çıkışında oluşan su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü giriş ve çıkışlarında da trafiğin yağış nedeniyle yavaş ilerlediği gözlendi.
Yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Bu arada yağışın etkisiyle Kadıköy ve Bayrampaşa'da ağaç devrilirken, çeşitli ilçelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Sağanak nedeniyle kentte çok sayıda hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldi. Arnavutköy'de bazı iş yerlerini su bastı.