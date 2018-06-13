İstanbul'da sıradışı sabah
DHA
Bazı İstanbulluların bayram tatiline erken başlaması kent trafiğini rahatlattı. Sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu yaşamadı.
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1İstanbul'da bu sabah sürücülerin alışık olmadığı bir manzara vardı.
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2Bayram tatilini fırsat bilip erkenden yola çıkanların etkisiyle bu sabah trafik yoğunluğu yaşanmadı.
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3Hafta içi hemen her gün özellikle de sabah saatlerinde trafikte zor anlar geçiren sürücüler bugün gidecekleri yerlere kısa sürede ulaştı.
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4İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasında hafta içi normalde yüzde 30'un altında olmayan köprü yoğunluğu bile saat 07.30 sıralarında yüzde 18'e düştü.
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