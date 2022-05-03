İstanbul'da trafikte tekmeli yumruklu kavga

Güngören'de, yoldaki bir aracın içindekilerle sokak sakinleri arasında kavga çıktı. Kavgada sokak sakinleri, araçtaki kişilere tekme ve yumruklarla saldırdı. Kalabalıktan bir kişi, çöp kovasıyla aracın ön camını kırdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Haberler - DHA 03.05.2022 - 12:07 | Son Güncelleme : 03.05.2022 - 13:21

İstanbul'da trafikte tekmeli yumruklu kavga - 1

'un Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde iddiaya göre, yoldan geçen hafif ticari araç sürücüsü ile sokak sakini arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İstanbul'da trafikte tekmeli yumruklu kavga - 2

Diğer sokak sakinlerinin de dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

İstanbul'da trafikte tekmeli yumruklu kavga - 3

Kalabalıklaşan sokak sakinleri, hafif ticari araçtakilere tekme ve yumruklarla saldırdı.

İstanbul'da trafikte tekmeli yumruklu kavga - 4

Kalabalıktan bir kişi, çöp kovasıyla saldırıp aracın ön camını kırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Kavganın ardından kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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