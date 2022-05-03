İstanbul'da trafikte tekmeli yumruklu kavga

Haberler - DHA 03.05.2022 - 12:07 | Son Güncelleme : 03.05.2022 - 13:21
İstanbul'un Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde iddiaya göre, yoldan geçen hafif ticari araç sürücüsü ile sokak sakini arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Diğer sokak sakinlerinin de dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kalabalıklaşan sokak sakinleri, hafif ticari araçtakilere tekme ve yumruklarla saldırdı.
Kalabalıktan bir kişi, çöp kovasıyla saldırıp aracın ön camını kırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Kavganın ardından kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi.