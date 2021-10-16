İstanbul’daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İstanbul'da Maltepe sahil yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, refüje çarpıp taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazada refüjdeki bir ağacı deviren araçtaki 4 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 16.10.2021 - 07:14

İstanbul’daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - 1
İstanbul'un Maltepe ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İstanbul’daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - 2
Turgut Özal Bulvarı’ndan Pendik yönünde seyreden Serdar T. idaresindeki  hafif ticari araç, kayganlaşan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı.
İstanbul’daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - 3
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul’daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - 4
Sürücü Serdar T. ile araçtaki Berkay B, Salih T. ve Yiğit K. sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
İstanbul’daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - 5
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İstanbul’daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - 6
İtfaiye ekipleri kaza nedeniyle yola devrilen ağacı kaldırırken, hafif ticari araç da yoldan çekildi.
İstanbul’daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - 7
Turgut Özal Bulvarı’nda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
İstanbul’daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - 8
İstanbul’daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - 9
İstanbul’daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - 10
İstanbul’daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - 11
İstanbul’daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - 12
İstanbul’daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - 13
İstanbul’daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - 14
İstanbul’daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - 15
İstanbul’daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - 16
İstanbul’daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - 17

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