İstanbul'dan kaçış: Tekirdağ girişinde kilometrelerce araç kuyruğu
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul-Tekirdağ yolunda başlayan araç yoğunluğu artarak devam ediyor. İstanbul Silivri'de Tekirdağ sınırındaki Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında uzun araç kuyrukları var.
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DHA 20.05.2020 - 14:48
Corona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarasından itibaren kaldırılmasıyla Tekirdağ ile İstanbul arasında gece yoğunlaşan trafik gündüz de çift yönlü olarak sürüyor.
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerince uygulama aralıksız devam ediyor.
Jandarma ve polis ekipleri, kontrolleri sırasında seyahat belgesi olmadan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyen vatandaşları geri çevirdi. Seyahat belgesi olanların ise geçişlerine izin veriliyor.
Aynı şekilde seyahat kısıtlamasının bulunduğu İstanbul'a gitmek isteyenlerin de seyahat belgesi olanların geçişi sağlanırken, bulunmayanlar geri çevriliyor.
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