İstanbul'un 13 ilçesinde elektrik kesintisi (Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi, Şişli...) Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'un 13 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ, elektrik verilemeyecek ilçeleri paylaştı. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, planlı programın ayrıntılarını araştırıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'da 9 Mart tarihinde meydana gelecek elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından paylaşıldı. BEDAŞ'ın planlı çalışmaları kapsamında Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi, Şişli ilçelerine elektrik verilemiyor.