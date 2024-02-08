İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi (Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa...) Elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) 8 Şubat tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle aralarında Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa'nın da bulunduğu birçok ilçeye elektrik verilemeyecek. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik kesintisinden etkilenen vatandaşlar, planlı elektrik kesintisi programını inceliyor. BEDAŞ programına göre, 14 istanbul ilçesine elektrik verilemeyecek. İşte elektrik kesintisi programının ayrıntıları...