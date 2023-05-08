İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (8 Mayıs BEDAŞ planlı elektrik kesintisi)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Büyükçekmece ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 Mayıs BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
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