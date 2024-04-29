İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (30 Nisan tarihli BEDAŞ kesinti programı)

30 NİSAN BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 30 Nisan tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.



İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;