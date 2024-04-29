İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (30 Nisan tarihli BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'un 23 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih ve daha birçok ilçede yarın planlı çalışma kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 30 Nisan 2024 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
30 NİSAN BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 30 Nisan tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.
İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;