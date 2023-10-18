İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (18 Ekim İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Sultangazi, Tuzla ve Üsküdar ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Tuzla'da sabah saatlerinde kesilen suyun akşam saat 18.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 18 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.
18 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 18 Ekim tarihli kesinti programına göre, Sultangazi, Tuzla ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Sultangazi, Tuzla ve Üsküdar'da sular ne zaman gelecek?