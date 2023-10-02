İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (2 Ekim İSKİ su kesintisi listesi)

2 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 2 Ekim tarihli kesinti programına göre, Beşiktaş, Beykoz, Eyüpsultan ve Kağıthane'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Beşiktaş, Beykoz, Eyüpsultan ve Kağıthane'de sular ne zaman gelecek?