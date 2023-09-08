İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (8 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)

8 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 8 Eylül tarihli kesinti programına göre, Başakşehir, Beykoz, Eyüpsultan, Kadıköy, Maltepe ve Çatalca'nın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Başakşehir, Beykoz, Eyüpsultan, Kadıköy, Maltepe ve Çatalca'da sular ne zaman gelecek?