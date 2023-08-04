İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (4 Ağustos İSKİ planlı su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Ataşehir ilçesinde yer alan Ferhatpaşa Mahallesi'nde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle, öğle saatlerine kadar su verilemeyecek. Sabah saatlerinde kesilen suyun öğleden sonra saat 15.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 4 Ağustos İSKİ su kesintisi listesi.
İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 4 Ağustos İSKİ su kesintisi listesi.