İstanbul'un ilk deprem-tsunami gözlem istasyonu kuruldu

DHA 14.06.2021 - 16:14
İstanbul'un ilk deprem-tsunami gözlem istasyonu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Büyükçekmece Belediyesi'nin iş birliğiyle Büyükçekmece'de kuruldu.
Büyükçekmece Marina Yat Limanı'nda kurulan deprem-tsunami gözlem istasyonunun açılışı bugün gerçekleştirildi.
İki istasyon daha kuracaklarını söyleyen Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "İstasyonun önemi, çok parametreli olarak İstanbul'da kurulmuş olan ilk istasyon" dedi.
Kumbağ'daki istasyonun açılışını da yapacaklarını belirten Prof. Dr. Özener şöyle konuştu:
Deprem istasyonlarında depremin lokasyonunu 30 saniyede belirleyebiliyoruz. Tsunami istasyonlarının özelliği de bu istasyonlardaki deniz seviyesi değişimleri ve farklı parametreleri gözlemlemek.