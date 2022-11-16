İstiklal bombacısının kıyafetinde ve elindeki gülde mesaj mı gizli?

Terör zanlısının üzerinde görülmesinin ardından logo ve semboller hemen dikkat çekti. Turistik amaçlı olarak üniversite kıyafetlerinin satıldığı biliniyor. Dünyanın her yerinde satılan bu sweatshirti Albashir'in özel bir amaçla seçip seçmediği ise şu an bilinmiyor. Muhtemelen sorgusu sırasında bu konuda da gündeme gelebilir. Terör zanlısı, bombayı yerleştirmesinin ardından olay yerinden kaçarken farklı bir kıyafetle görüldü. Zanlının daha sonra eve gidip üzerini değiştirdiği anlaşıldı. Baskın sırasında ise zanlının üzerinde mor renkli bir tşörtün olduğu görülüyor.